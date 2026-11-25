jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Padi Reborn akhirnya meluncurkan album debut yang fenomenal, Lain Dunia (1999) dalam format piringan hitam atau vinyl.

Peluncuran tersebut digelar melalui acara bertajuk Launching Lain Dunia Debut Album Vinyl Padi Reborn di Analog Records, Senayan Park, Jakarta pada Rabu (25/11).

Perilisan ini menjadi ikonik karena untuk pertama kalinya sepanjang karier bermusik Padi Reborn akhirnya menghadirkan katalog musiknya dalam format piringan hitam.

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Sebelum dilepas secara resmi ke publik, album tersebut sempat diperkenalkan secara terbatas dalam soft launching di Jakarta International Audio Video Show (JIAVS) 2026 dan langsung memantik antusiasme tinggi dari para kolektor maupun penikmat audio.

Pemilihan Lain Dunia sebagai album piringan hitam perdana Padi Reborn bukan tanpa alasan.

Dirilis pertama kali pada 1999, album itu menjadi titik ledak yang melambungkan nama Padi ke jajaran teratas grup musik Tanah Air. Terjual menembus 800 ribu kopi pada masanya, Lain Dunia melahirkan deretan hit abadi lintas generasi, mulai dari Mahadewi, Begitu Indah, hingga Seperti Kekasihku.

"Lain Dunia adalah album pertama, maka posisinya juga sangat istimewa bagi kami. Dari album inilah perjalanan Padi dimulai, lagu-lagu kami mulai diterima luas, dan menjadi jembatan yang mempertemukan kami dengan pendengar, khususnya Sobat Padi hingga hari ini," ungkap Fadly, vokalis Padi Reborn di Analog Records, Jakarta pada Rabu (25/11).

Kehadiran vinyl Lain Dunia sekaligus menjadi pernyataan bahwa album dalam format fisik tetap memiliki ruang dan daya pikat tersendiri di tengah arus konsumsi musik digital.