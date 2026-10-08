Setelah 3 Hari Pencarian, Pemuda Tenggelam di Sungai Ciliwung Ditemukan Meninggal Dunia
jpnn.com - JAKARTA - Pemuda bernama Haikal Hafiz Ramadhan (18) yang tenggelam di aliran Sungai Ciliwung, Jalan Poloniakam, RT 11/RW 06, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh Tim SAR Gabungan setelah tiga hari pencarian.
"Alhamdulillah korban ditemukan pada hari ketiga pencarian dengan radius sekitar 3,3 kilometer dari lokasi kejadian," kata Kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana Kota Jakarta Timur Rangga Bima Setiawan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis (8/10).
Menurut dia, Haikal ditemukan sekitar pukul 06.10 WIB. Setelah ditemukan, jasad korban langsung dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani proses autopsi.
"Dengan ditemukannya korban, pencarian SAR gabungan resmi ditutup pada Kamis 8 Oktober 2026 pukul 10.00 WIB," ujar Rangga.
Berdasarkan laporan BPBD DKI Jakarta, korban merupakan warga Jalan Poloniakam RT 11/RW 06, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara. Saat kejadian, korban mengenakan baju berwarna hitam dan celana pendek berwarna kuning.
Peristiwa bermula ketika ayah korban, Wargono (52), sedang beristirahat dan tiba-tiba mendengar teriakan Haikal yang meminta pertolongan karena tenggelam.
Mendengar teriakan, Wargono berupaya memberikan pertolongan. Namun, upaya penyelamatan tersebut tidak berhasil hingga korban akhirnya terbawa arus dan tenggelam.
Tim SAR kemudian melakukan pencarian dengan menyisir wilayah darat dan perairan sejak Selasa (6/10) malam.
Seorang pemuda yang tenggelam di aliran Sungai Ciliwung ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah tiga hari pencarian.
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