Setelah 30 Tahun, Misteri Pembunuhan Tupac Shakur Terungkap

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Hampir 30 tahun setelah Tupac Shakur tewas ditembak di Las Vegas, kasus pembunuhan rapper tersebut akhirnya mencapai putusan.

Seperti laporan Billboard pada Senin (31/8), juri di Las Vegas menyatakan Duane 'Keffe D' Davis bersalah atas pembunuhan Tupac Shakur.

Davis dinilai terlibat dalam mengatur aksi penembakan yang menewaskan legenda rap tersebut pada 1996.

Davis, mantan pemimpin geng di Los Angeles, didakwa mengatur penembakan tersebut sebagai aksi balas dendam setelah keponakannya terlibat perkelahian dengan rombongan Tupac pada malam kejadian.

Dalam persidangan yang berlangsung selama dua pekan, jaksa menghadirkan 24 saksi dan memutar rekaman lebih dari delapan jam.

Sebagian besar rekaman berisi pernyataan Davis mengenai keterlibatannya dalam kasus tersebut, termasuk yang disampaikan dalam memoarnya pada 2019 dan sejumlah wawancara.

Dalam argumen penutup, jaksa Binu Palal meminta juri memperhatikan pernyataan Davis tersebut sebelum menentukan putusan.

“Katakan kepadanya bahwa kalian mendengarnya. Putuskan dia bersalah,” kata Palal kepada para juri.