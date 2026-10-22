Setelah 30 Tahun, Stepforward Akhirnya Rilis Video Musik Perdana

jpnn.com, JAKARTA - Band hardcore legendaris asal Jakarta, Stepforward menorehkan catatan baru setelah tiga dekade malang melintang di kancah musik keras.

Grup beranggotakan Jill van Diest (vokal), Fajar Arifan (drum), Junas Mirardiarsyah (bass), dan Roma Sophiaan (gitar) itu untuk pertama kalinya merilis video musik resmi melalui Camkan Memarku.

Camkan Memarku merupakan single dari mini album atau EP Tak Pernah Mati yang dirilis Stepforward pada 30 Agustus 2026 lalu.

Di balik musik yang agresif, Camkan Memarku membawa pesan perlawanan terhadap kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan budaya menyalahkan korban (victim blaming).

Dalam lagu tersebut, Stepforward melibatkan Arian13, vokalis Seringai, untuk mengisi vokal tamu.

"Gue mengenal Stepforward dari era ’90an, jadi ketika mereka merilis rekaman baru, rasanya excited sekali," ungkap Arian13, Kamis (22/10).

Jennifer Jill van Diest sebagai penulis lirik lagu mengatakan Camkan Memarku lahir dari keresahan terhadap perempuan yang masih dipersalahkan ketika mengalami kekerasan, alih-alih mendapat perlindungan dan dukungan.

“Lagu ini gue tulis beberapa tahun lalu sebagai bentuk keresahan dan perlawanan terhadap stigma seputar kekerasan seksual. Perempuan masih belum mendapatkan tempat yang aman di lingkungannya. Maraknya kasus pelecehan seksual menjadi alasan gue menumpahkan amarah lewat lagu. Bagaimana perempuan masih disalahkan, masih dipertanyakan, tidak sepenuhnya dibela, padahal sudah luka-luka dan lebam. I mean, for real?" ucap Jennifer Jill van Diest.