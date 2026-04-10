menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Setelah 6 Tahun, Vague Akhirnya Rilis Bentala

Setelah 6 Tahun, Vague Akhirnya Rilis Bentala

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Vague, band beranggotakan Yudhistira Agato (gitar/vokal), Gary (bass/vokal) dan Achmad Raditya (drum). Foto: Dok. Vague

jpnn.com, JAKARTA - Band punk asal Jakarta, Vague akhirnya merilis single terbaru yang bertitel Bentala, pada Jumat (10/4).

Lagu yang dilepas secara independen tersebut menjadi karya pertama Vague dalam 6 tahun terakhir.

Bentala merupakan eksplorasi di dalam dan antara sekat-sekat indie rock, post-punk dan hardcore, dengan lirik introspektif dari band yang kini beranggotakan Yudhistira Agato (gitar/vokal), Gary (bass/vokal) dan Achmad Raditya (drum) itu.

"Ada tekanan ketika lu semakin berumur, untuk semakin sukses, mapan, semakin banyak pencapaian, untuk enggak ketinggalan, dan kadang kita jadi lupa diri, lupa menjejak tanah. Susah memang tapi, dunia ini kadang rasanya seakan harus lu menginjak atau lu yang diinjak. Mungkin gue early midlife crisis kali ya? Bentala ini pergumulan gue soal itu,” ungkap Yudhis.

Tidak hanya sekadar lagu, Bentala juga sekaligus menandai era baru Vague.

Lagu tersebut sangat spesial karena merupakan rekaman debut Achmad Raditya yang kini mengisi posisi drummer.

Saat proses rekaman, Vague dibantu oleh Haryo ‘Oyob’ Widi di Studio Kandang pada Februari 2025 lalu.

Bentala juga direkam menggunakan salah satu amplifier gitar milik almarhum Ricky Siahaan dari Seringai.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

