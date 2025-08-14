Setelah 7 Tahun, Good Charlotte Akhirnya Rilis Album Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band rock asal Amerika Serikat, Good Charlotte, akhirnya meluncurkan album terbaru yang bertitel Motel Du Cap.

Adapun Motel Du Cap menjadi album pertama dalam tujuh tahun terakhir yang dirilis Good Charlotte.

Lagu-lagu dalam album itu ditulis oleh Benji dan Joel Madden bersama Mattias Bylund, serta diproduseri oleh Zakk Cervini dan Jordan Fish.

Motel Du Cap menjadi karya paling personal dari Good Charlotte sejauh ini, membuka babak baru sambil tetap menjaga keterikatan kuat pada akar musik.

Di fase yang disebut sebagai Act 2, Benji dan Joel bereuni dengan para personel formasi awal Good Charlotte yaitu Paul Thomas (bass) dan Billy Martin (gitar).

Harapannya, hal tersebut bisa membawa semangat nostalgia dan memompa adrenalin para penggemar Good Charlotte.

Album Motel Du Cap memadukan permainan riff gitar yang mentah, lirik yang cukup jujur dari dalam diri, dan energi yang tidak mengenal lelah.

Materi menghadirkan kembali autentisitas album perdana 'Good Charlotte' dengan kedalaman emosional yang pernah membentuk album 'The Young and the Hopeless'.