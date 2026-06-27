Setelah 8 Tahun, Guns N’ Roses Siap Mengulang Sejarah di Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Band rock legendaris, Guns N’ Roses, akan kembali ke Indonesia untuk menggelar konser yang sangat dinantikan di Madya Stadium GBK, Jakarta, pada 21 November 2026.

Setelah menjalani tur dunia sepanjang 2025 di Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Amerika Latin, Guns N’ Roses terus melanjutkan perjalanannya dengan rangkaiannya di tahun ini.

Tur pada 2026 membawa Guns N’ Roses ke Meksiko dan Brazil, dan akan menyambangi negara-negara Eropa, Amerika Serikat, serta Kanada.

Rangkaian tur mendatang juga mencakup penampilan spesial di LA’s Rose Bowl, menandai kembalinya Guns N’ Roses untuk pertama kalinya dalam lebih dari 30 tahun.

Rangkaian tur 2026 tidak berhenti di situ saja, Guns N’ Roses melanjutkan perjalanannya dengan kembali ke Asia.

Kali ini, band beranggotakan Axl Rose (vokal, keyboard), Duff McKagan (bass), Slash (lead guitar), Dizzy Reed (keyboard), Richard Fortus (rhythm guitar), Isaac Carpenter (drum), dan Melissa Reese (keyboard) itu memilih Indonesia sebagai salah satu destinasi tur dunia.

Setelah 8 tahun silam singgah ke Indonesia, Guns N’ Roses akan kembali mengulang sejarah dengan sentuhan babak baru di Jakarta.

Babak baru ini ditandai dengan dirilisnya dua single baru, Nothin dan Atlas, karya pertama Guns N’ Roses sejak 2023.