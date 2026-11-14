jpnn.com, JAKARTA - Aktris Dea Ananda membintangi serial terbaru yang berjudul Harimau Putih: Terikat Cinta.

Perempuan berusia 40 tahun itu mengaku sudah lama sejak kali terakhir dirinya menjalani syuting stripping.

"Iya, ini kalau stripping, kayaknya sudah sembilan tahun yang lalu kali ya terakhir," kata Dea Ananda di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (12/11).

Dalam serial tersebut, istri Ariel Nidji itu memerankan karakter bernama Maudy.

Meski belum bisa membeberkan karakter yang diperankannya, Dea Ananda memasikan bahwa perannya itu sangat berbeda dengan dirinya.

"Jadi ya ini sebuah tantangan yang baru dan seru buat aku di karakter sebagai Maudy. Pokoknya dia beda banget, enggak kayak aku sama sekali. Pokoknya dia karena belum muncul ya kan di episode satu, pokoknya dia perempuannya itu saja sih," tuturnya.

Adapun Harimau Putih: Terikat Cinta merupakan serial bergenre drama romantis, fantasi, laga, dan komedi yang memadukan kisah cinta segitiga penuh pengorbanan dengan pertarungan dua klan manusia harimau di tengah kehidupan kota modern.

Co Operations Director MNC Pictures Marissa Fissa Tara mengatakan daya tarik utama serial tersebut karena perpaduan unsur tersebut dalam satu cerita.