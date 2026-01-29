Setelah Absen 4 Tahun, Justin Bieber Siap Ramaikan Grammy 2026

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Justin Bieber dijadwalkan tampil dalam ajang Grammy Awards 2026 yang akan digelar akhir pekan ini.

Penampilan tersebut menjadi momen kembalinya Bieber ke panggung Grammy setelah terakhir kali tampil pada Grammy Awards ke-64 pada 2022.

Berdasarkan laporan The Hollywood Reporter pada Rabu (28/1), Recording Academy selaku penyelenggara telah mengonfirmasi kehadiran penyanyi asal Kanada itu dalam acara penghargaan musik bergengsi tersebut.

Pada Grammy Awards 2026, Justin Bieber meraih empat nominasi, termasuk kategori Album of the Year untuk album Swag, yang merupakan album perdananya sejak merilis Justice pada 2021.

Selain itu, pelantun lagu “Sorry” tersebut juga masuk nominasi Best Pop Vocal Album melalui Swag, Best R&B Performance untuk lagu “Yukon”, serta Best Pop Solo Performance lewat “Daisies”.

Meski telah dipastikan tampil, detail penampilan Bieber masih terbatas. Menurut laporan Variety, penyelenggara belum mengungkapkan secara resmi konsep panggung yang akan dibawakan penyanyi tersebut.

Namun, Bieber disebut berpeluang membawakan lagu “Daisies” dari album terbarunya. Penampilan di Grammy Awards 2026 juga menjadi salah satu penampilan publik pertamanya setelah membatalkan tur dunia pada 2022.

Selain Justin Bieber, Grammy Awards 2026 akan dimeriahkan oleh Addison Rae, Alex Warren, Clipse, KATSEYE, Leon Thomas, Lola Young, Olivia Dean, Pharrell Williams, Sabrina Carpenter, SOMBR, dan The Marías.