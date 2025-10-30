Setelah Absen Panjang, Paul Pogba Siap Menjalani Debut Bersama AS Monaco

jpnn.com - JAKARTA - Paul Pogba siap menjalani debut bersama AS Monaco, setelah absen panjang sejak September 2023. Pelatih Monaco Sebastien Pocognoli memastikan hal itu dengan menyebut proses pemulihan sang pemain berjalan positif.

“Untuk saat ini, semuanya berjalan baik. Saya berharap dalam waktu dekat dia bisa kembali masuk ke skuad,” ujar Pocognoli dalam laman Monaco pada Rabu (29/10). “Ketika dia kembali, kami akan bekerja sama untuk menilai kondisinya sebagai pemain.”

Pogba yang merupakan mantan pemain Juventus dan Manchester United itu bergabung dengan Monaco pada Juni 2025 dalam status bebas transfer.

Gelandang berusia 32 tahun itu dijatuhi larangan bermain empat tahun pada Februari 2024 setelah positif menggunakan DHEA, zat yang meningkatkan kadar testosteron.

Hukuman tersebut kemudian dipangkas menjadi 18 bulan setelah bandingnya dikabulkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

Pocognoli mengatakan publik tidak bisa lagi membandingkan Pogba dengan versi terbaiknya di masa lalu.

Dia menegaskan setiap pemain berkembang sesuai usia dan pengalaman.

"Jadi, kami akan menilainya berdasarkan latar belakang dan tahap kariernya saat ini," ungkapnya.