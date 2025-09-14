Setelah Ada Dialog, Urusan Ferry Irwandi dengan TNI Selesai

jpnn.com - Pendiri Malaka Project Ferry Irwandi menyebut persoalannya dengan pihak militer Indonesia sudah selesai, setelah terjadi dialog antara YouTuber itu dengan Kapuspen TNI Brigjen (Marinir) Freddy Ardianzah.

"Terjadi dialog antara saya dan beliau, yang intinya ada banyak kesalahpahaman," kata dia melalui Instagram akun @irwandiferry seperti dikutip, Minggu (14/9).

Ferry dan pihak TNI yang diwakilkan Brigjen Freddy saling meminta maaf, sehingga terjadi kesalahpahaman.

"Beliau meminta maaf atas situasi yang terjadi kepada saya dan yang harus saya hadapi, begitu juga sebaliknya, saya juga sudah meminta maaf atas situasi yang terjadi pada tubuh TNI saat ini," ungkap dia.

Ferry dalam pernyataannya mengatakan banyak prajurit TNI yang mencintai Indonesia dan siap melindungi warga negara.

Dia pun mengatakan pihak TNI tidak akan memperkarakan alumnus STAN itu ke ranah hukum, meskipun sebelumnya ada upaya jenderal militer berkonsultasi ke kepolisian.

"Sudah tidak ada tindak lanjut hukum apa pun ke depannya terhadap saya, saya terima kasih dukungan teman-teman semua," kata Ferry.

Dia berharap semua elemen bangsa saat ini fokus mengawal 17+8 Tuntutan Rakyat yang disampaikan setelah serangkaian demonstrasi akhir Agustus 2025.