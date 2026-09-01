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Setelah Alter Ego, Lisa BLACKPINK Siapkan Album Press Play

Setelah Alter Ego, Lisa BLACKPINK Siapkan Album Press Play
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Lisa Blackpink. Foto:Channel-Korea

jpnn.com, SEOUL - Penyanyi Lisa BLACKPINK dikabarkan tengah menyiapkan album solo terbaru bertajuk Press Play.

Album tersebut disebut akan menjadi karya solo terbaru Lisa setelah merilis album penuh perdananya pada 2025.

Mengutip The Korea Herald, Jumat (28/8/2026), Press Play akan berisi enam lagu dan dijadwalkan dirilis pada 23 Oktober 2026.

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Album ini menjadi proyek solo terbaru Lisa setelah sebelumnya memperkenalkan sejumlah karya secara individu.

Sebelum album tersebut diluncurkan, Lisa dijadwalkan merilis lagu berjudul "SaWaDiKa" pada 3 September 2026.

Lagu tersebut menjadi salah satu materi yang dipersiapkan menjelang perilisan Press Play.

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Lisa sebelumnya menandai debut solonya dengan album penuh Alter Ego yang dirilis pada Februari 2025.

Album tersebut memuat sejumlah lagu, di antaranya "Rockstar", "New Woman", dan "Born Again".

Lisa BLACKPINK menyiapkan album solo terbaru Press Play yang dijadwalkan rilis pada 23 Oktober 2026.

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