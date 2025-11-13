Setelah Badai Jadwal Padat, Marc Klok Segarkan Pikiran Demi Persib Bandung
jpnn.com - Setelah melewati jadwal padat di dua ajang berbeda, gelandang Persib Bandung Marc Klok akhirnya mendapat kesempatan untuk menarik napas sejenak.
Pemain naturalisasi Timnas Indonesia itu memanfaatkan jeda kompetisi untuk mengembalikan energi dan kejernihan pikirannya.
Jeda yang Dinanti
Sepanjang Oktober hingga awal November, Persib menjalani enam pertandingan beruntun, masing-masing di BRI Super League dan AFC Champions League Two.
Perjalanan dari satu kota ke kota lain tanpa banyak waktu istirahat membuat kondisi fisik dan mental para pemain terkuras.
"Setelah memainkan banyak pertandingan dan jadwal yang padat, kami juga butuh waktu untuk rileks, menyegarkan pikiran dan tubuh. Ini sangat penting," ucap pemain kelahiran Amsterdam itu.
Kembali dengan Energi Baru
Bagi Klok, momen libur bukan sekadar istirahat, tapi bagian dari proses menjaga keseimbangan sebagai atlet profesional.
Pelatih Persib Bojan Hodak memberikan waktu tambahan bagi Klok untuk beristirahat mengingat sebelumnya dia juga membela Timnas Indonesia.
Namun, jeda itu tak berlangsung lama. Klok sudah kembali bergabung dalam sesi latihan bersama rekan-rekannya di Stadion Sidolig, Bandung.
