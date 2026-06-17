Setelah Bagikan Kupon di 12 Desa, Tzu Chi ASG Salurkan 5 Ton Beras untuk Warga Teluknaga
jpnn.com, TANGERANG - Xieli Tzu Chi Indonesia Agung Sedayu Group kembali menggelar kegiatan sosial untuk warga prasejahtera di Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang.
Kali ini, komunitas sukarelawan yang mencakup karyawan dan manajemen Agung Sedayu Group (ASG) itu menyalurkan bantuan berupa 1.000 paket Beras Cinta Kasih atau setara 5.000 kilogram bagi warga kurang mampu.
Penyaluran Beras Cinta Kasih itu dilakukan di Kantor Kecamatan Teluknaga, kawasan Alun-alun Teluknaga, Minggu (14/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi lanjutan dari pembagian kupon Beras Cinta Kasih yang dilakukan pada Sabtu, 6 Juni 2026.
Saat itu, sebanyak 150 relawan turun langsung ke 12 desa di Kecamatan Teluknaga.
Salah satu wilayah di Teluknaga yang dikunjungi volunter Xieli Tzu Chi Indonesia ialah Desa Tanjung Pasir.
Di dewa itu, para sukarelawan mendatangi satu demi satu rumah warga untuk membagikan kupon.
Xieli Tzu Chi Indonesia Agung Sedayu Group menyalurkan bantuan berupa 1.000 paket Beras Cinta Kasih atau setara 5.000 kilogram bagi warga kurang mampu.
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