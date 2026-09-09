Setelah Banjir Kecaman, Juicy Luicy Akhirnya Sampaikan Klarifikasi

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik Juicy Luicy akhirnya memberikan klarifikasi terkait pembatalan penampilan dalam gelaran XYZ Live Ground 2026 di Batam, Kepulauan Riau.

Klarifikasi tersebut disampaikan melalui akun resmi di Instagram pada Jumat (11/9).

Dalam unggahan itu, Juicy Luicy membeberkan kronologi yang terjadi sebelum akhirnya memutuskan tidak berangkat ke Batam untuk memenuhi jadwal penampilan.

Juicy Luicy menyebut persoalan bermula dari pembayaran dan sejumlah kelengkapan perjalanan yang belum dipenuhi oleh pihak penyelenggara sesuai kesepakatan.

“Beberapa hari ini menjadi hari yang cukup berat buat kami, Juicy Luicy, karena narasi dan fakta yang dengan mudahnya di putarbalikkan dan ditujukan kepada kami,” tulis Juicy Luicy di Instagram.

Juicy Luicy mengaku telah menagih pelunasan biaya penampilan dan kepastian keberangkatan sejak H-7 acara.

Namun, pihak penyelenggara disebut tidak kunjung memberikan kepastian.

“Proses yang sungguh melelahkan, setiap hari kami menagih pelunasan dan kepastian sejak H-7 acara, yang di mana seharusnya sudah diselesaikan,” ungkap Juicy Luicy.