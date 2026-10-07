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Setelah Bawa Timnas Indonesia Juara, John Herdman Mulai Siapkan Wajah Baru

Setelah Bawa Timnas Indonesia Juara, John Herdman Mulai Siapkan Wajah Baru
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Pelatih Timnas Indonesia John Herdman. Foto: Dhiya Muhammad El Labib/JPNN.com.

jpnn.com - John Herdman tidak ingin Timnas Indonesia berhenti berkembang setelah meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026.

Pelatih asal Inggris tersebut mulai menyiapkan komposisi tim untuk menghadapi tantangan berikutnya di Piala Asia 2027.

Dalam enam bulan ke depan, Herdman membuka kemungkinan hadirnya sejumlah wajah baru.

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Pada saat yang sama, beberapa pemain yang sempat absen karena cedera juga berpeluang kembali.

"Saya pikir kami akan menyambut beberapa pemain baru dalam enam bulan ke depan," ucapnya.

Jay Idzes Jadi Salah Satu yang Ditunggu

Jay Idzes menjadi salah satu nama yang diharapkan kembali memperkuat Timnas Indonesia. Bek Sassuolo itu melewatkan FIFA ASEAN Cup 2026 karena dibekap cedera.

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Selain Idzes, Herdman juga memantau Mees Hilgers, Miliano Jonathans, dan Marselino Ferdinan. Sejumlah pemain lain masih berada dalam radar pelatih sebelum komposisi skuad untuk Piala Asia ditentukan.

"Kami memiliki Mees Hilgers, Miliano Jonathans, Marselino Ferdinan. Ada pemain lain yang saat ini kami pantau dan ingin kami bawa menjadi bagian dari tim ini," tambahnya.

Seusai membawa Timnas Indonesia juara, John Herdman langsung memikirkan Piala Asia 2027. Sejumlah nama baru mulai masuk dalam pantauan

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