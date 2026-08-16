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Setelah Beberapa Dekade, McLaren Siap Produksi Supercar Transmisi Manual

Setelah Beberapa Dekade, McLaren Siap Produksi Supercar Transmisi Manual
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Konsep McLaren 6GT. Foto: mclaren

jpnn.com - Setelah puluhan tahun, McLaren kembali menghadirkan supercar dengan transmisi manual.

Diperkenalkan di Monterey Car Week, McLaren 6GT menjadi model pertama mereka setelah McLaren F1 yang menawarkan pedal kopling dan perpindahan gigi manual.

McLaren F1 sendiri diperkenalkan pada 1992. Kini, lebih dari tiga dekade kemudian, sensasi serupa coba dihidupkan kembali lewat 6GT.

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Versi produksi supercar tersebut dijadwalkan masuk fasilitas pada 2028.

Bukan sekadar versi manual dari model yang sudah ada, 6GT disiapkan sebagai lini supercar eksklusif baru yang menempatkan pengalaman berkendara sebagai daya tarik utama.

Mobil mengandalkan mesin V8 yang tenaganya masih dirahasiakan, disalurkan ke roda belakang melalui transmisi manual.

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Menariknya, McLaren juga mempertahankan sistem kemudi hidraulis.

Konstruksinya menggunakan monokok serat karbon dengan bodi berbahan karbon, sementara detail bobot dan performanya belum diumumkan.

Setelah puluhan tahun, McLaren kembali menghadirkan supercar dengan transmisi manual.

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