Setelah Bermalam di Aceh, Prabowo Tiba di Pakistan, Disambut Langsung Presiden dan PM

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negeri ke Islamabad, Pakistan, pada Senin (8/12).

Dia tiba di Bandara Nur Khan dan disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri (PM) Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif.

Lawatan kerja itu dilakukan usai bermalam di Aceh untuk memeriksa langsung penanganan bencana.

Dari keterangan Biro Pers Istana, turun dari pesawat, Prabowo langsung bersalaman dengan keduanya.

Selain itu, juga ada ucapan selamat datang dari diaspora Indonesia yang diwakili oleh sepasang anak kecil. Mereka memberikan satu buket bunga untuk Prabowo.

Adapun, kunjungan Prabowo dilakukan saat peringatan 75 tahun pembentukan hubungan diplomatik Pakistan-RI.

Prabowo akan mengadakan pembicaraan tingkat delegasi dengan sejumlah pihak di Pakistan.

Indonesia-Pakistan akan menjajaki peluang baru kerja sama, perdagangan, investasi, pertahanan, kesehatan, TI, iklim, pendidikan dan budaya, serta meningkatkan kolaborasi di tingkat regional dan global.