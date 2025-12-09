Setelah Bermalam di Aceh, Prabowo Tiba di Pakistan, Disambut Langsung Presiden dan PM
jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan luar negeri ke Islamabad, Pakistan, pada Senin (8/12).
Dia tiba di Bandara Nur Khan dan disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri (PM) Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif.
Lawatan kerja itu dilakukan usai bermalam di Aceh untuk memeriksa langsung penanganan bencana.
Dari keterangan Biro Pers Istana, turun dari pesawat, Prabowo langsung bersalaman dengan keduanya.
Selain itu, juga ada ucapan selamat datang dari diaspora Indonesia yang diwakili oleh sepasang anak kecil. Mereka memberikan satu buket bunga untuk Prabowo.
Adapun, kunjungan Prabowo dilakukan saat peringatan 75 tahun pembentukan hubungan diplomatik Pakistan-RI.
Prabowo akan mengadakan pembicaraan tingkat delegasi dengan sejumlah pihak di Pakistan.
Indonesia-Pakistan akan menjajaki peluang baru kerja sama, perdagangan, investasi, pertahanan, kesehatan, TI, iklim, pendidikan dan budaya, serta meningkatkan kolaborasi di tingkat regional dan global.
Prabowo tiba di Bandara Nur Khan dan disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri (PM) Pakistan Muhammad Shehbaz Sharif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Negara Ro-ro
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Gembira untuk Guru Negeri & Swasta, Ketimpangan Sosial Telah Disorot, Dikawal Ketat
- Legislator PDIP Soroti Akses dan Bantuan ke Aceh yang Masih Lumpuh Pascabencana
- Curah Hujan Tinggi, 25 Desa di Aceh Barat Kembali Terendam Banjir
- Gubernur Luthfi Beri Motivasi dan Jaminan Bagi Mahasiswa Aceh, Sumut, dan Sumbar di Jateng
- Prabowo Perintahkan Pencabutan Sementara HGU untuk Relokasi Penyintas Banjir