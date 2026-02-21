Setelah Bertahun-tahun Vakum, Tengku Dewi Putri Kembali Jadi DJ

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tengku Dewi Putri ternyata kini kembali menekuni profesi lamanya sebagai seorang disjoki alias DJ.

Pengakuan tersebut disampaikannya saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Iya (kembali jadi DJ)," kata Tengku Dewi Putri.

Mantan istri Andrew Andika itu kemudian mengungkapkan alasan dirinya kini kembali jadi DJ.

Tengku Dewi Putri merasa profesi tersebut membuatnya lebih bahagia.

"Tahu enggak kenapa aku balik lagi? Biar enggak stres," jelas perempuan berusia 38 tahun itu.

Adapun Tengku Dewi Putri sempat bimbang sebelum memutuskan eksis lagi sebagai DJ.

Salah satu pertimbangan paling besar sebelum mengambil keputusan yakni dirinya sekarang sudah punya anak.