menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Setelah Bertahun-tahun Vakum, Tengku Dewi Putri Kembali Jadi DJ

Setelah Bertahun-tahun Vakum, Tengku Dewi Putri Kembali Jadi DJ

Setelah Bertahun-tahun Vakum, Tengku Dewi Putri Kembali Jadi DJ
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tengku Dewi. Foto: Instagram/tengkudewiputri_tdp

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Tengku Dewi Putri ternyata kini kembali menekuni profesi lamanya sebagai seorang disjoki alias DJ.

Pengakuan tersebut disampaikannya saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

"Iya (kembali jadi DJ)," kata Tengku Dewi Putri.

Baca Juga:

Mantan istri Andrew Andika itu kemudian mengungkapkan alasan dirinya kini kembali jadi DJ.

Tengku Dewi Putri merasa profesi tersebut membuatnya lebih bahagia.

"Tahu enggak kenapa aku balik lagi? Biar enggak stres," jelas perempuan berusia 38 tahun itu.

Baca Juga:

Adapun Tengku Dewi Putri sempat bimbang sebelum memutuskan eksis lagi sebagai DJ.

Salah satu pertimbangan paling besar sebelum mengambil keputusan yakni dirinya sekarang sudah punya anak.

Selebritas Tengku Dewi Putri ternyata kini kembali menekuni profesi lamanya sebagai seorang disjoki alias DJ.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI