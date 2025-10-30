Setelah Bertamu ke Jokowi, Abu Bakar Ba'asyir Bertemu Dasco, Terpantau Ada Senyuman

jpnn.com, JAKARTA - Pendiri Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki, Abu Bakar Ba'asyir bertandang ke kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/10) untuk menemui Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

Momen silaturahmi diunggah legislator fraksi Gerindra itu melalui Instagram akunnya @sufmi.dasco, Kamis.

"Menerima dan bersilaturahmi dengan tokoh ulama Abu Bakar Ba'asyir beserta beberapa tokoh lainnya di ruang pimpinan Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta," demikian Dasco menulis di akunnya, Kamis.

Tampak, Dasco didampingi Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman dan Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam saat menyambut Abu Bakar Ba'asyir.

Dasco terlihat mengenakan batik bernuansa krem dan hitam saat menyambut Abu Bakar Ba'asyir beserta rombongan.

Sementara itu, Abu Bakar datang ke kompleks parlemen dengan mengenakan gamis dan jas hitam serta didampingi lima orang lain.

Dasco bersama Abu Bakar Ba'asyir terlihat duduk di sebuah ruangan dengan logo DPR dan bendera Gerindra sebagai latar belakang.

Ketua Harian Gerindra itu tampak menyimak dan sesekali tersenyum ketika berdialog dengan Abu Bakar Ba'asyir beserta rombongan.