Setelah Bertemu di Rutan, Dinar Candy Sampaikan Kondisi Nikita Mirzani

jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy mengungkap kondisi aktris Nikita Mirzani yang kini berada di Rutan Pondok Bambu, Jakarta.

Dia memastikan bahwa Nikita Mirzani dalam keadaan sehat-sehat saja.

"Baik, baik (Nikita Mirzani)," kata Dinar Candy saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Baca Juga: Dinar Candy Ungkap Momen Bertemu Nikita Mirzani di Rutan

Perempuan berusia 32 tahun itu bertemu dengan Nikita Mirzani di Rutan Pondok Bambu, Jakarta beberapa hari lalu.

Dinar Candy mengaku datang ke sana untuk mengisi salah satu acara hiburan.

"Diundang DJ di Rutan Pondok Bambu, ya sudah sekalian bisa ketemu Kak Niki," jelas mantan pasangan Ko Apex itu.

Saat bertemu di Rutan Pondok Bambu, Dinar Candy pun sempat berbincang dengan Nikita Mirzani.

Akan tetapi, dia tidak menjelaskan detail omongan yang dibahas.