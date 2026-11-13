Setelah Bertemu Prabowo, Zulhas Bilang Begini soal Wapres Pengganti Gibran

jpnn.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan partainya tidak mengajukan kader untuk menjadi calon wakil presiden (wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka yang berhenti.

Diketahui bahwa Presiden Prabowo Subianto nantinya akan mengusulkan dua nama cawapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Zulhas menyatakan PAN menyerahkan sepenuhnya penentuan nama cawapres kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Diserahkan kepada Presiden sepenuhnya. Siapa nanti yang akan menjadi wakil presiden terserah beliau. Partai Amanat Nasional tidak ada kadernya yang maju, enggak ada," kata Zulhas seusai pertemuan para ketua umum parpol dengan Presiden Prabowo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat malam (13/11/2o26).

Zulhas mengatakan Presiden Prabowo memberikan waktu satu minggu kepada para ketua partai politik untuk membahas nama yang dinilai layak diusulkan sebagai calon wakil presiden.

Dia menjelaskan PAN akan mengikuti arahan tersebut dengan mendiskusikan usulan secara internal, meskipun keputusan mengenai sosok yang akan dipilih tetap diserahkan kepada Presiden.

"Tetapi tadi, beliau menyampaikan dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan, walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden," ujarnya.

Zulhas juga menyampaikan Prabowo belum akan mengumumkan nama calon wakil presiden pada Jumat malam.