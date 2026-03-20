Setelah Bombardir Tetangga, Iran Kini Minta Bantuan untuk Setop Serangan AS

jpnn.com, TEHRAN - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei, Kamis (19/3), menyerukan tindakan mendesak dari negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk mencegah AS dan Israel menggunakan wilayah dan fasilitas mereka untuk melakukan serangan militer terhadap Iran.

Dalam sebuah pernyataan, Baghaei menggambarkan pernyataan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Pangeran Faisal bin Farhan, pada pertemuan konsultatif darurat di Riyadh sebagai "tidak adil, sepihak, dan tidak konsisten dengan pendekatan yang bertanggung jawab terhadap perkembangan regional."

Dia mengatakan bahwa "tidak ada pihak yang dapat mengabaikan fakta yang jelas bahwa akar penyebab krisis saat ini di kawasan ini adalah perang yang dipaksakan oleh AS dan rezim Israel."

Dia juga menambahkan bahwa kedua negara tersebut "menggunakan pangkalan dan fasilitas militer di negara-negara regional untuk merencanakan, melaksanakan, dan mendukung tindakan agresif mereka terhadap Iran."

Baghaei menekankan "hak yang melekat pada Iran untuk membela diri terhadap agresi militer AS dan Israel," mencatat bahwa berdasarkan hukum internasional dan Piagam PBB, "tidak ada negara yang diizinkan untuk membiarkan wilayah atau fasilitasnya digunakan oleh pihak ketiga untuk melakukan agresi militer terhadap negara lain."

Merujuk pada "bukti kredibel" tentang penggunaan berkelanjutan pangkalan regional untuk serangan, dia mengatakan negara-negara yang menampung fasilitas militer AS memikul tanggung jawab internasional.

Dia memperingatkan bahwa "mereka yang membantu atau berpartisipasi dalam agresi militer AS dan Israel terhadap Iran akan dianggap sebagai kaki tangan dalam kejahatan yang dilakukan."

Dia juga menegaskan kembali komitmen Iran terhadap hukum internasional dan prinsip-prinsip "hubungan bertetangga yang baik dan penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah."