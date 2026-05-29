menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Musik » Setelah Carry On Viral, Jungle Hadirkan The Wave

Setelah Carry On Viral, Jungle Hadirkan The Wave

Setelah Carry On Viral, Jungle Hadirkan The Wave
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Jungle, band asal Inggris Raya. Foto: Dok. Jungle/Mason Rose

jpnn.com, INGGRIS - Band asal Inggris Raya, Jungle, kembali merilis single terbaru yang bertitel The Wave.

Lagu tersebut menjadi gambaran dari album ke-5 dari Jungle, Sunshine yang siap dirilis pada 14 Agustus 2026.

The Wave sekaligus penyambung kesuksesan single Carry On telah mengumpulkan lebih dari 14 juta stream sejak Maret 2026.

Baca Juga:

Terdiri dari J Lloyd, Tom McFarland, dan Lydia Kitto, Jungle terinspirasi dari skena musik Brasil di dekade 1960-an dan 1970-an dalam proses pembuatan The Wave.

Kehangatan dan musikalitas era itu diadopsi oleh Jungle dan dikemas dengan produksi musik yang mulus.

Dari segi lirik, The Wave membicarakan tentang pencarian kekuatan untuk bertahan dalam sebuah hubungan yang sedang melewati banyak tantangan.

Baca Juga:

Lagu tersebut sekaligus menjadi sumber optimisme di tengah waktu yang tak menentu.

Album Sunshine yang siap dirilis pada Agustus 2026 menjadi penerus katalog musik Jungle yang terakhir kali merilis album pada 2023 yaitu Volcano dengan single Back On 74 yang viral secara global.

Band asal Inggris Raya, Jungle, kembali merilis single terbaru yang bertitel The Wave.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI