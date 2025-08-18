Setelah Cortez Darion, Wuling Siapkan Almaz Darion? Intip Nih

jpnn.com, JAKARTA - Baru saja Wuling Cortez Darion menyapa pasar otomotif tanah air, calon pemain baru dari Wuling Indonesia dikabarkan bakal kembali menggebrak pasar.

Calon mobil baru itu diduga akan mengisi segmen SUV elektrifikasi. Rumornya bernama Wuling Almaz Darion.

Dalam sebuah data pendaftaran kendaraan, tertulis bahwa Wuling Almaz Darion juga tersedia dalam powertrain EV (full listrik) dan PHEV (plug-in hybrid), sama seperti Cortez Darion.

Dokumen tersebut ialah Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kementerian Hukum dan HAM RI.

Di mana, Wuling mendaftarkan kedua model tersebut pada 17 Juli 2025, dan publikasi resmi dilakukan pada 21 Juli 2025 dengan nomor permohonan DID2025069469 serta DID2025069468.

Pendaftaran tersebut dilakukan oleh SAIC-GM-Wuling Automobile Co., Ltd., yang beralamat di Guangxi, Tiongkok.

Dari dokumen itu maka peluang hadirnya Almaz Darion di Indonesia sangat terbuka.

Wuling Almaz Darion diprediksi banyak sumber akan mengambil basis dari Starlight 560, yang sudah lebih dahulu dipasarkan di Tiongkok.