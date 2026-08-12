Setelah Delapan Tahun, RUCI Art Wall Kembali Digelar dengan 21 Seniman Terpilih

jpnn.com, JAKARTA - Setelah delapan tahun, RUCI Art Wall (RAW) kembali digelar. Program yang pertama kali diperkenalkan pada 2018 itu kini hadir melalui RAW Vol. 2, mempertemukan 21 seniman yang dipilih dari lebih dari 300 proposal.

Pameran berlangsung di RUCI Art Space, Jakarta, pada 9 Agustus hingga 27 September 2026. Besarnya jumlah proposal yang masuk menjadi salah satu catatan menarik dalam penyelenggaraan kali ini.

Di tengah bertambahnya galeri dan pameran seni di Indonesia, antusiasme lebih dari 300 seniman menunjukkan kebutuhan terhadap ruang pamer dan platform untuk memperkenalkan karya masih besar.

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"Sebanyak 21 seniman akhirnya dipilih melalui proses seleksi yang mempertimbangkan kekuatan visual, gagasan, serta konteks kekaryaan," kata Gallery Director sekaligus Co-Founder RUCI Art Space, Rio Pasaribu dalam keterangannya dikutip, Rabu (12/8).

Dia mengatakan RAW Vol. 2 tidak hanya mempertemukan seniman yang muda secara usia, tetapi juga mereka yang mungkin telah lama berkarya namun baru memulai perjalanan berpameran.

“Yang kami lihat bukan sekadar perbedaan medium atau pendekatan visual, tetapi keberanian untuk mengangkat pengalaman yang paling dekat dengan diri mereka sendiri,” kata Rio.

Tidak ada satu tema besar yang mengikat seluruh karya dalam RAW Vol. 2. Sebaliknya, pengunjung akan menemukan beragam pengalaman personal yang berbicara mengenai musik, keluarga, identitas, ingatan, konsumsi, tubuh, hingga pengalaman tumbuh dewasa.

Salah satu karya datang dari Elfa Zulham, yang selama ini lebih dikenal sebagai pemain drum jazz dan pernah menjadi bagian dari Tomorrow People Ensemble serta Batavia Collective.