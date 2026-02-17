Setelah Desain Kemudi, Mobil Tiongkok Bakal Diwajibkan Menggunakan Tombol Fisik

jpnn.com - Setelah mengatur desain kemudi mobil, Pemerintah Tiongkok bersiap mengubah arah desain interior kendaraan modern yang selama ini didominasi layar sentuh.

Melalui Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi Tiongkok (MIIT), regulator berencana mewajibkan penggunaan mekanisme kontrol fisik untuk sejumlah fungsi penting kendaraan.

Aturan tersebut diperkirakan hanya berlaku bagi kendaraan baru yang diproduksi mulai 1 Juli 2027.

Fungsi yang wajib memiliki kontrol fisik mencakup lampu sein, kaca jendela, hingga aktivasi sistem bantuan berkendara canggih (ADAS).

Dalam beberapa tahun terakhir, mobil energi baru di Tiongkok identik dengan desain kokpit minimalis—tombol fisik dihilangkan dan digantikan layar tengah berukuran besar.

Tren itu, bahkan sempat dikritik Wakil Presiden Geely sebagai fenomena industri otomotif yang “mengikuti arus secara membabi buta”.

Kebijakan baru tersebut merupakan revisi standar nasional GB4094—2016 tentang penandaan komponen kontrol kendaraan.

Pemerintah menambahkan jenis kontrol fisik baru sekaligus persyaratan teknis untuk memastikan tombol utama mudah dijangkau, mudah digunakan, serta bisa dioperasikan tanpa melihat (blind-operable) saat berkendara.