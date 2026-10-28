Setelah di Kalbar, Prabowo Salurkan Banpres ke Sumsel, Dana Rp200 Miliar Dikucurkan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto kembali menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) untuk daerah dalam upaya menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Sebelumnya, Prabowo menyalurkan Banpres ke Kalimantan Barat (Kalbar). Kali ini Kepala Negara menyalurkan bantuan sebesar Rp200 miliar ke Sumatera Selatan (Sumsel).

Penyaluran Banpres dari Prabowo seperti disampaikan Menhut Raja Juli Antoni dalam rapat terbatas (ratas) penanganan karhutla di Palembang, Sumsel, Senin (26/10).

Gubernur dan Wagub Sumsel Herman Deru dan H Cik Ujang serta para bupati hingga wali kota provinsi yang sama ikut hadir ratas tersebut.

Menurut Raja Juli, Banpres Prabowo ke Sumsel disalurkan dalam dua tahap ke pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota.

“Tahap pertama Banpres dari Presiden Prabowo sudah keluar, Banpres ini di lihat dari status kedaruratan,“ ujar dia dalam keterangan persnya dikutip Selasa (27/10).

Banpres tahap pertama sebesar Rp100 miliar telah disalurkan ke Pemprov Sumsel dan Pemda di Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Musi Banyuasin, Banyuasin, dan Ogan Ilir.

Selanjutnya, kata Raja Juli, penyaluran tahap kedua sebesar Rp100 miliar diberikan ke Pemda di sepuluh kabupaten atau kota se-Sumsel.