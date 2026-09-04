Setelah Dikritik Trump, Korsel Bersiap Kirim Armada Angkatan Laut ke Selat Hormuz
jpnn.com, SEOUL - Militer Korea Selatan tengah membuat "persiapan konkret" untuk mengerahkan personelnya ke Selat Hormuz, menurut sebuah laporan pada Kamis.
"Kami sedang membuat persiapan konkret untuk mengerahkan pasukan angkatan laut ke Selat Hormuz," kata seorang pejabat di Kementerian Pertahanan Nasional Korsel kepada televisi Australia SBS.
Laporan tersebut menyatakan bahwa dalam proses yang sudah berjalan tersebut, militer Korsel bersiap mengerahkan pesawat patroli laut P-8, satuan penjinak bahan peledak, dan sebuah kapal pendukung logistik.
Pemerintah Korsel sebelumnya menyatakan pengerahan pasukannya ke Selat Hormuz hanya akan dilakukan setelah perang antara Amerika Serikat dan Iran berakhir.
Namun, Presiden AS Donald Trump secara terbuka mengritik Seoul karena menolak ambil peran dalam operasi militer melawan Iran, terlebih setelah AS baru-baru ini mengurangi partisipasinya dalam latihan militer gabungan bersama Korsel.
"Saya mengetahui diskusi terkait pangkalan laut dan pangkalan operasional juga sudah dilakukan dengan negara terkait," kata seorang pejabat tinggi militer, sebagaimana dikutip SBS.
Namun demikian, pengerahan personel Korsel ke Selat Hormuz tersebut masih perlu kesepakatan Dewan Keamanan Nasional Korsel, resolusi Kabinet, dan persetujuan dari Majelis Nasional. (ant/dil/jpnn)
Pemerintah Korsel sebelumnya menyatakan pengerahan pasukannya ke Selat Hormuz hanya akan dilakukan setelah perang antara Amerika Serikat dan Iran berakhir
Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif
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