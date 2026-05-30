Setelah Dipercaya Memimpin Persib, Igor Tolic Langsung Lakukan Ini

jpnn.com - Perubahan besar terjadi di tubuh Persib Bandung setelah berakhirnya musim 2025/2026. Kursi pelatih kepala yang sebelumnya ditempati Bojan Hodak kini resmi beralih ke Igor Tolic.

Bagi Tolic, promosi tersebut bukan sekadar peningkatan jabatan.

Pelatih asal Kroasia itu menganggap kepercayaan yang diberikan manajemen sebagai tanggung jawab besar yang harus dijaga sebaik mungkin.

Pria kelahiran 25 September 1977 tersebut bukan sosok asing di lingkungan Persib.

Dalam dua musim terakhir, Tolic menjadi bagian dari staf kepelatihan Bojan Hodak dan ikut berkontribusi dalam perjalanan Maung Bandung meraih prestasi.

Kini, perannya berubah. Dari sosok yang bekerja sebagai tangan kanan Hodak, Tolic akan menjadi figur utama yang memimpin Persib menghadapi tantangan musim baru.

"Saya berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk meneruskan pekerjaan di Persib," ucapnya.

Selama mendampingi Bojan Hodak, Tolic bukan hanya mengenal karakter tim, tetapi juga mulai memahami kultur sepak bola Bandung yang dikenal memiliki dukungan suporter luar biasa.