menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Setelah Diperiksa, Pandji Pragiwaksono Bilang Begini

Setelah Diperiksa, Pandji Pragiwaksono Bilang Begini

Setelah Diperiksa, Pandji Pragiwaksono Bilang Begini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Komika Pandji Pragiwaksono dan kuasa hukumnya, Haris Azhar di Polda Metro Jaya, Jumat (6/2/2026). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono buka suara setelah menjalani agenda klarifikasi di Polda Metro Jaya, pada Jumat (6/2) malam.

Sebagai informasi, Pandji Pragiwaksono menjalani agenda klarifikasi terkait lima laporan dan satu pengaduan masyarakat atas dugaan penistaan agama.

"Saya menjalani prosesnya. Saya coba untuk jawab pertanyaan dari polisi sebaik mungkin. Saya ada pada posisi tidak merasa melakukan penistaan agama," ujar Pandji Pragiwaksono.

Baca Juga:

"Jadi prosesnya tadi jalan dengan cukup lancar, pertanyaannya terjawab, dan ya kami ikutin prosesnya saja," sambungnya.

Pria 46 tahun itu bersyukur proses klarifikasi tadi berjalan dengan lancar. Dia memastikan dirinya kooperatif pada proses hukum yang tengah berjalan.

"Pokoknya saya ikutin saja prosesnya dari awal sampai akhir. Sempat tadi break sebentar untuk ibadah, tetapi sisanya berjalan dengan lancar," ucap Pandji Pragiwaksono.

Baca Juga:

Kuasa hukum Pandji Pragiwaksono, Haris Azhar mengatakan, kliennya pun bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penyidik selama agenda klarifikasi berlangsung.

"Mungkin begini, dari semua pertanyaan klarifikasi itu, Pandji bisa menjawab. Ada bahan dari Pandji untuk bisa menjawab," ucap Haris Azhar.

Komika Pandji Pragiwaksono buka suara usai menjalani agenda klarifikasi di Polda Metro Jaya, Jumat (6/2) malam.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI