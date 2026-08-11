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Setelah Diperiksa Polisi, Bigmo Sampaikan Permohonan Maaf

Setelah Diperiksa Polisi, Bigmo Sampaikan Permohonan Maaf
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Muhammad Jannah alias Bigmo bersama kuasa hukum, Sangun Ragahdo di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (10/8/2026). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo menyampaikan permohonan maaf terkait kasus dugaan eksploitasi anak dalam konten promosi vape.

Permintaan maaf disampaikannya setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada Senin (10/8).

?"Saya mohon maaf atas kegaduhan yang saya buat," kata Bigmo dilansir Antara.

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Kreator konten itu mengatakan bahwa kasus ini menjadi sebuah pelajaran bagi dirinya pribadi.

Bigmo lantas berkomitmen menghadirkan konten yang mengedukasi ke depannya.

"Ini jadi pelajaran berharga buat saya ke depannya untuk membuat konten yang lebih positif, bermanfaat, menghibur, dan mengedukasi," tambah Bigmo.

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Dalam pemeriksaan kasus dugaan eksploitasi anak dalam konten promosi vape, Bigmo dicecar 40 pertanyaan oleh penyidik Subdirektorat Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya.

?Kuasa Hukum Bigmo, Sangun Ragahdo, mengatakan puluhan pertanyaan terkait kronologi saat kliennya menyiarkan konten melibatkan anak di bawah umur serta penyebutan merek cairan rokok elektrik (liquid vape).

YouTuber Muhammad Jannah alias Bigmo menyampaikan permohonan maaf terkait kasus dugaan eksploitasi anak dalam konten promosi vape.

Sumber Antara
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