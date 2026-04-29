Setelah Divonis 7 Tahun Penjara, Ammar Zoni Langsung Lakukan Ini
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Ammar Zoni langsung bergerak setelah divonis 7 tahun penjara terkait kasus peredaran narkoba dalam rutan.
Dia menunjuk tim kuasa hukum baru yakni pengacara Krisna Murti untuk menyiapkan langkah hukum selanjutnya atas vonis tersebut.
"Saya katakan, bahwa benar saya telah menerima kuasa dari Ammar Zoni untuk mendampingi Ammar Zoni dalam proses hukum yang sedang berjalan," ungkap Krisna Murti kepada awak media, Selasa (28/4).
Menurutnya, tim kuasa hukum sedang mempelajari seluruh berkas perkara Ammar Zoni.
Sebab, dia dan tim tidak mendampingi mantan suami Irish Bella itu sejak awal persidangan.
"Tim saya di Jakarta sedang mempelajari dokumen-dokumen dari awal terjadinya, kasus yang menimpa Ammar Zoni. Jadi, tentunya saya belum bisa bersikap lebih jauh sebelum mempelajari dokumen-dokumen itu sendiri karena dari awal kan kami tidak menangani kasusnya Ammar Zoni ini," jelas Krisna Murti.
Adapun Krisna Murti mengaku belum mengetahui alasan Ammar Zoni memilih dirinya dan tim sebagai kuasa hukum yang baru.
Dia menyebut semua terjadi atas komunikasi dengan kekasih Ammar Zoni, Dokter Kamelia.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
