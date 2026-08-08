Setelah Gagal Juara Piala Presiden 2026, Persib Bandung Punya Agenda Padat di Bali

jpnn.com - Persib Bandung akan melanjutkan persiapan menghadapi musim 2026/27 dengan menggelar pemusatan latihan di Bali.

Setelah menyelesaikan kiprahnya di Piala Presiden 2026, Pangeran Biru akan kembali berkumpul pada 11–19 Agustus 2026.

Pelatih Persib Igor Tolic mengatakan agenda tersebut menjadi bagian dari persiapan tim menghadapi empat agenda penting musim depan, yakni Super League, Shopee Cup, AFC Champions League Two (ACL 2), dan Piala Indonesia.

Dalam pemusatan latihan di Bali, Persib juga dijadwalkan mengikuti turnamen persahabatan bertajuk Dewata Challenge Series.

Dua pertandingan akan dimainkan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, dengan menghadapi Sabah FC dari Malaysia dan tuan rumah Bali United.

Maung Bandung dijadwalkan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus 2026, sebelum berhadapan dengan Bali United pada 18 Agustus 2026.

Rangkaian pertandingan tersebut akan menjadi bagian penting untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif.

"Jadi, pertandingan persahabatan di Bali untuk meningkatkan perihal komunikasi di antara para pemain kami," kata Igor, Sabtu (8/8/2026).