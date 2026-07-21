Setelah Garap The Odyssey, Christopher Nolan Butuh Rehat 3 Tahun

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Sutradara Christopher Nolan mengatakan bahwa penggarapan film The Odyssey sangat menguras tenaga.

Dia bahkan mengisyaratkan harus rehat setidaknya tiga tahun sebelum kembali menggarap film baru.

“Saya benar-benar mencapai batas stamina saya, begitu juga semua orang di tim. Maksud saya, ini adalah The Odyssey jadi memang seharusnya sulit. Kalau membuat film The Odyssey tidak terasa sulit, berarti kami tidak mengerjakannya dengan benar,” ungkap Christopher Nolan dalam laporan Deadline.

Selama ini, Christopher Nolan memang konsisten merilis film baru setiap tiga tahun sekali.

Antara lain, Oppenheimer tayang pada 2023, Tenet pada 2020, Dunkirk pada 2017, dan Interstellar pada 2014.

Dalam The Odyssey, Christopher Nolan bertindak sebagai penulis, sutradara, sekaligus produser.

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Dia mencetak sejarah dengan merekam seluruh film menggunakan format IMAX 70 milimeter.

"Saya mendatangi IMAX dan berkata, ‘kalau suatu hari kami benar-benar akan mewujudkan impian merekam seluruh film dengan cara ini, maka inilah waktunya. Inilah The Odyssey,” tegasnya, dilansir Antara.