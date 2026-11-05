Setelah Hadir di TIFF, Desember Jani Akhirnya Bagikan Trailer dan Poster

jpnn.com, JAKARTA - Palari Films merilis trailer dan poster film Desember Jani, seusai menjalani World Premiere di Tokyo International Film Festival (TIFF) ke-39 dalam kompetisi Asian Future.

Trailer Desember Jani memperkenalkan empat perempuan dari tiga generasi dalam satu rumah: Oma (Tutie Kirana), Winnie (Sigi Wimala), serta dua anak perempuannya, Julia (Hyori Mika) dan Jani (Chempa Puteri).

Saat Julia pergi dari rumah tanpa pamit, Jani menyimpan satu hal yang tidak terucap. Dia harus memilih: tetap diam demi kakaknya, atau akhirnya bicara kepada ibunya.

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Nuansa yang sama terasa di poster resmi Desember Jani. Keempatnya berada di ruang tamu yang sama. Ada kehangatan antara Jani dan Oma, namun juga jarak yang dingin antara Winnie dan anak sulungnya. Potret keluarga yang tidak sempurna, tapi masih mau mencoba.

Desember Jani merupakan debut film panjang Ariani Darmawan setelah rehat. Seniman visual sekaligus pendiri Kineruku Bandung itu sebelumnya menggarap film pendek dan dokumenter bertema identitas, termasuk Sugiharti Halim yang berkompetisi di Clermont-Ferrand.

Film Desember Jani menjadi refleksi personalnya sebagai seorang ibu dan anak.

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"Dari luar, mungkin kita akan melihat bahwa ini cerita tentang keluarga tiga generasi. Ada satu anaknya yang pergi dari rumah dan bagaimana mereka menunggu sang anak pulang. Sambil menunggu, kemudian mereka saling terkoneksi satu sama lain. Tapi lebih dari itu, saya pikir Desember Jani juga tentang perasaan-perasaan terdalam mereka. Semua orang pasti punya lukanya masing-masing. Bahkan yang paling kecil pun juga sudah memiliki lukanya sendiri,” ungkap sutradara Ariani Darmawan.

Skenario Desember Jani ditulis Ariani bersama Cyntha Hariadi, penyair dan novelis favorit Ariani sejak kumpulan cerpen Manifesto Flora.