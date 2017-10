Setelah Hollywoodlife, Agnez Mo Masuk Majalah Vogue Amerika

jpnn.com, AMERIKA - Singel baru Agnez Mo berjudul As Long As I Get Paid ternyata menarik perhatian publik Amerika Serikat.

Buktinya, setelah diberitakan Hollywoodlife, pemilik nama asli Agnes Monica Mulyoto itu kini ada di majalah Vogue melalui www.vogue.com.

Seperti yang diperlihatkan pelantun lagu Coke Bottle itu di akun Instagram pribadinya.

Thanks Vogue for this beautiful article. Check out the whole story on https://www.vogue.com/article/agnez-mo-pop-star-fashion-dream-team-release-x,” tulis Agnez Mo sebagai keterangan.

Dalam artikel yang diunggah oleh editor Janelle Okwodu itu diberi judul "Is America Ready for Agnez MO atau bila diartikan "Apakah Amerika Siap untuk Agnez Mo?".

Vogue juga menceritakan soal debut internasional pertama Agnez Mo lewat As Long As I Get Paid. Di situ, dan meng-embed video klipnya di Vevo.

Seperti diketahui, Agnez Mo tampil begitu anggun dengan kostum rancangan Anne Avantie. Kostum tersebut begitu indah, rumit, megah namun bercita rasa tradisi Indonesia.