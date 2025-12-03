Setelah Hujan

jpnn.com - Alhamdulillah: hujan mulai reda di Sumatra bagian utara. Sejak tiga hari lalu.

Sebelum itu, tujuh hari hujan turun terus-menerus. Deras. Sepanjang hari. Sepanjang malam.

Rasanya lega tiga hari terakhir hujan tidak turun lagi. Hanya gerimis di beberapa tempat.

Bukan berarti penderitaan sudah berakhir. Banjir bandang, genangan, dan kehancuran sudah terlalu besar. Di Sumatera Utara. Di Sumatera Barat. Di Aceh.

Total yang meninggal dunia 631 orang --angka dari BNPB Pusat.

Pengungsi di Aceh saja hampir 500.000 orang. "Ini bencana terbesar kedua setelah tsunami tahun 2004," ujar tokoh Aceh kepada Disway.

Sawah pun hancur: 130.000 hektare. Rumah yang rusak 71.000. Sekolah yang terkena 165, termasuk empat pesantren. Itu baru di Aceh. Lima kabupaten di Aceh bagian selatan sampai terisolasi.