Setelah Indonesia Juara, Ole Romeny Bercerita soal Kerja Samanya dengan Mitchell Baker

jpnn.com - JAKARTA - Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand dalam laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, Senin 5 Oktober 2026.

Indonesia juara melalui drama adu penalti dengan skor 4-2, setelah bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu.

Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeny menyebut trofi FIFA ASEAN Cup 2026 sangat berarti bagi dirinya.

"Sangat berarti, sangat berarti. Jika Anda melihat semua orang, anak-anak, semua orang, Anda tahu, trofi ini sangat berarti bagi Indonesia. Bagi kami, kami sangat bangga dan, ya, rasanya seperti satu keluarga besar," kata Ole Romeny kepada wartawan di mixed zon SUGBK, Senin.

Ole mengakhiri turnamen ini dengan selalu bermain sebagai starter dalam empat pertandingan.

Dalam empat pertandingan itu, ia mencetak satu gol dan empat assist yang semuanya ia berikan kepada Mitchell Baker yang mencetak lima gol dalam turnamen ini.

Kerja sama keduanya menjadi salah satu kekuatan Indonesia sepanjang turnamen.

Baker tampil sebagai pencetak gol terbanyak, sementara Ole berkontribusi melalui umpan-umpannya untuk membantu Indonesia menjadi juara.