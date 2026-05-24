JPNN.com » Entertainment » Seleb » Setelah Jalani Operasi, Nikita Mirzani Kembali ke Lapas

Aktris Nikita Mirzani menjalani sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (28/10). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Nikita Mirzani baru saja menjalani operasi terkait masalah pada bagian tulang belakang yang dialami.

Setelah operasi dan kondisi perlahan membaik, dia pun sudah kembali ke Lapas Perempuan Kelas IIA Pondok Bambu, Jakarta.

Hal tersebut diungkapkan oleh kuasa hukum Nikita Mirzani, Usman Lawara.

“Alhamdulillah sudah membaik dan sudah bisa balik lagi ke rutan,” kata Usman Lawara di kawasan Semanggi, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Menurutnya, Nikita Mirzani sempat mengalami pergeseran pada tulang belakang.

Kondisi itu membuat Nikita Mirzani merasa nyeri dan harus menjalani operasi.

“Ada pergeseran di tulang belakang, sehingga membutuhkan tindakan medis yang tepat berupa operasi. Kemarin sudah dioperasi,” jelasnya.

Meski sudah kembali ke tahanan, Nikita Mirzani masih dalam pantauan tim dokter.

