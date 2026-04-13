Setelah Jami Perwakilan Penting Arab Saudi, Kini Megawati Menerima Dubes Qatar

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri (tengah) didamping sang putra M. Prananda Prabowo bertemu Duta Besar Qatar untuk Indonesia Sultan bin Mubarak Al-Dosari di Menteng, Jakarta, Senin (13/4). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Menteng, Jakarta, Senin (13/4) ini, menerima Duta Besar Qatar untuk Indonesia Sultan bin Mubarak Al-Dosari.

Ketum PDIP itu tampak didampingi sang putra yang juga Ketua DPP PDIP M.Prananda Prabowo, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah, dan Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP Andi Widjajanto (AW).

Megawati tampak memperkenalkan Prananda atau Nanan kepada Dubes Qatar sebelum dialog dimulai.



"Ini putra saya," kata Megawati, lalu tersenyum, Senin.

Selanjutnya, Ketua Dewan Pengarah BPIP itu dengan didampingi Nanan, Basarah, dan AW berdialog dengan Dubes Qatar selama dua jam.

Megawati kemudian menyerahkan cinderamata berupa miniatur Candi Borobudur dan Perahu Pinisi setelah dialog berakhir dan Dubes Qatar pamit pergi.



Diketahui, Pinisi merupakan kapal layar kayu tradisional khas Indonesia, khususnya dari suku Bugis, Makassar.

"Ini kapal Pinisi, khas Indonesia," sebut Megawati.

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengenalkan sang putra M Prananda Prabowo ketika menjamu Dubes Qatar pada Senin (13/4) ini.

BERITA TERKAIT
