Setelah Kesuksesan Box Office, JC-T Lanjutkan Perjalanan Musik Lewat Album Tangent

jpnn.com, TIONGKOK - JC-T menganggap musim gugur tahun ini menjadi titik pertemuan dari berbagai sisi perjalanan kreatifnya, akting, fashion, dan musik yang kini bergerak menuju satu arah baru.

Dalam beberapa bulan terakhir, JC-T telah menjelajahi panggung-panggung yang berbeda. Pada Agustus, dirinya tampil dalam film thriller kriminal Empty Gun, sekaligus mencatat pencapaian penting di dunia perfilman dengan meraih Best Actor pada 21st China Changchun Film Festival’s Golden Deer Awards atas perannya dalam Sound of Silence.

Tidak lama berselang, langkahnya berlanjut ke panggung fashion internasional. Pada September 2026, JC-T hadir di Milan Fashion Week untuk menyaksikan pertunjukan FENDI Spring/Summer 2027.

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Perjalanan dari layar lebar menuju salah satu pusat fashion dunia tersebut memperlihatkan keluasan ekspresi seorang seniman yang terus mencari medium baru untuk menyampaikan perspektifnya. Namun, di tengah perjalanan lintas bidang tersebut, musik tetap menjadi ruang yang memiliki tempat tersendiri bagi JC-T.

Pada 28 September 2026, JC-T resmi merilis Tangent, album solo ketiga yang hadir secara global.

Lebih dari sekadar rilisan baru, Tangent menandai sebuah pergeseran dalam perjalanan musikal JC-T, ketika dirinya tidak hanya berdiri di depan mikrofon sebagai seorang performer, tetapi mulai mengambil kendali lebih jauh atas proses kreatif di balik musiknya.

Dua hari sebelum album tersebut dirilis, Warner Music China mengumumkan kemitraan strategis global bersama JC-T.

Dimulai dari Tiongkok dan kemudian diperluas menuju audiens internasional, kerja sama ini membuka fase baru dalam perjalanan musik JC-T di pasar global.