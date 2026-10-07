Setelah Kesuksesan Reacher, Anggun Kembali Meraih Penghargaan Besar

jpnn.com, JAKARTA - Anggun, yang hingga saat ini merupakan artis musik Indonesia dengan penjualan terbanyak di dunia, sedang menjalani salah satu tahun paling luar biasa dalam karier internasionalnya.

Setelah memerankan peran antagonis utama yang sangat menonjol dalam Musim ke-4 serial fenomena global Reacher dari Prime Video, dia kembali menorehkan prestasi.

Anggun dinobatkan sebagai Pemenang Nasional Indonesia untuk kategori Aktris Terbaik dalam Peran Utama di Asian Academy Creative Awards 2026 berkat penampilannya dalam film layar lebar karya Wregas Bhanuteja yang mendapat pujian luas, Levitating (Para Perasuk).

Penghargaan ini menempatkan Anggun di jajaran talenta akting terkemuka yang diakui oleh salah satu platform penghargaan industri kreatif paling terkemuka di Asia-Pasifik.

Film Levitating (Para Perasuk) telah menarik perhatian internasional setelah ditayangkan di Festival Film Sundance, yang makin mengukuhkan reputasi Wregas Bhanuteja sebagai salah satu sutradara paling unik di Indonesia.

“Saya sangat bahagia sekali menerima pengakuan ini. Wregas adalah seorang sutradara visioner. Kehormatan yang ia berikan kepada saya dengan mengajak saya menjadi bagian dari filmnya yang luar biasa, serta kepercayaan yang ia berikan kepada saya, sudah merupakan hadiah terindah yang bisa saya terima, bahkan lebih berharga daripada sebuah penghargaan. Saya sangat terharu," kata Anggun.

Penghargaan tersebut diraih hanya beberapa pekan setelah Anggun menjangkau khalayak internasional baru yang sangat luas dalam Musim 4 Reacher di Prime Video.

Dalam serial tersebut, dia memerankan Amisha, tokoh antagonis utama Musim 4, seorang penjahat yang sangat tidak terduga dan tangguh, yang perannya mengungkap sisi yang lebih keras dan gelap dari sang seniman dan aktris dibandingkan yang pernah dilihat penonton sebelumnya.