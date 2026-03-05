Setelah Lihat Kebunku, Aku Jeje Berikan Melati

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Aku Jeje akhirnya melepas sebuah single terbaru yang berjudul Melati.

Lagu tersebut hadir sebagai sebuah 'sekuel sunyi' dari hit miliknya terdahulu, Lihat Kebunku (Taman Bunga).

Bila sebelumnya pendengar diajak merayakan taman yang sedang mekar penuh warna, lewat Melati, Aku Jeje membawa semua ke sisi yang lebih dalam, tentang sepi yang tertinggal saat bunga-bunga itu mulai gugur.

Dibungkus dengan musik pop-folk yang manis namun tenang, Melati menggambarkan sebuah perasaan yang jujur, tentang bagaimana rasanya tetap menyiram taman yang kini sudah tidak ada suaranya.

Lewat vokal yang terasa dekat seperti sedang berbisik, Aku Jeje menceritakan sisi rapuh yang sering disembunyikan dari orang lain.

Bagian yang paling menyentuh adalah ketika Aku Jeje melontarkan pertanyaan sederhana yang ditujukan untuk sosok yang telah pergi, Apakah kamu bahagia di sana?.

"Bagi saya, Melati adalah kelanjutan cerita dari kebahagiaan yang dulu ada pada Lihat Kebunku. Lagu ini tentang cinta yang tidak hilang, meskipun orangnya sudah tidak ada di sisi kita lagi," ungkap Aku Jeje.

Melati menunjukkan sisi dewasa Aku Jeje dalam bercerita lewat lagu. Musiknya sangat cocok untuk menemani waktu santai, saat sedang melamun, atau bagi siapa saja yang sedang merindukan seseorang.