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Setelah M6, Giliran BYD Atto 1 Patah As Roda di Cengkareng

Setelah M6, Giliran BYD Atto 1 Patah As Roda di Cengkareng
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Evakuasi BYD Atto 1 yang mengalami patah as roda di Cengkareng, Jakarta Barat. Foto: sudinhub

jpnn.com, JAKARTA - Pagi baru saja merayap di Jalan Ring Road Cengkareng, Senin (2/11). Di tengah riuhnya arus lalu lintas, mobil listrik putih BYD Atto 1 mendadak lumpuh di pinggir jalan. Roda belakangnya terkulai—as rodanya patah.

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Pengemudinya bercerita, mobil hilang kendali dan sempat menghantam pembatas jalan saat melaju ke arah Tegal Alur.

"Saya tadi masih jalan 1-2 km, tiba-tiba ada bunyi braakk brakkk, gitu aja langsung copot. Saya kira as copot setelah benturan tadi," kata pengemudi Atto 1 dikutip dari akun Instagram sudinhub_jakbar.

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Beruntung, dia selamat meski kendaraannya rusak parah dan tak bisa bergerak sama sekali.

Masalahnya, begitu matahari terbit, jalanan Cengkareng langsung disergap macet. Kehadiran mobil yang teronggok di bahu jalan itu bikin arus kendaraan makin tersendat.

Beruntung, tim gabungan yang sedang menjalankan program "Gebrak Pagi" (Gerakan Bersama Atasi Kemacetan Pagi) melintas di lokasi.

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Sebanyak 11 petugas dari Suku Dinas Perhubungan dan Satpol PP Jakarta Barat langsung turun tangan.

"Selain memindahkan kendaraan, petugas fokus mengatur arus supaya kemacetan tak makin parah," kata Pengawas Tim Tindak Sudis Perhubungan Jakbar, Endang Mulyono.

Di tengah riuhnya arus lalu lintas, mobil listrik putih BYD Atto 1 mendadak lumpuh di pinggir jalan. Roda belakangnya terkulai—as rodanya patah.

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