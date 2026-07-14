Setelah Manggarai-Dukuh Atas Rampung, LRT Jakarta Akan Tersambung ke JIS dan Halim

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengonfirmasi rencana perluasan jaringan LRT Jakarta ke dua destinasi strategis, yakni Jakarta International Stadium (JIS) dan Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana melanjutkan pembangunan LRT Jakarta di dua rute baru setelah jalur Manggarai-Dukuh Atas rampung, yakni menuju Jakarta International Stadium (JIS) dan Stasiun Kereta Cepat Whoosh Halim.

"Nanti dari sini, LRT Jakarta ada dua rute baru yang akan kita kembangkan. Yang satu ke JIS, yang sebenarnya trayeknya itu sudah mendapatkan izin dari Kementerian Perhubungan. Yang satu lagi ke KCIC, ke Whoosh Halim," kata Pramono saat meninjau kesiapan operasional LRT Jakarta, Selasa.

Pramono mengatakan, saat ini fokus Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI masih menyelesaikan perpanjangan jalur LRT dari Manggarai ke Dukuh Atas yang dimulai pada 2027. Rute ini ditargetkan rampung pada 2028.

Setelah itu, lanjut Pramono, pihaknya akan mulai mengembangkan dua lintasan baru tersebut agar konektivitas transportasi di Jakarta semakin baik.

Pramono meyakini jika kedua rute itu terhubung, masyarakat akan semakin mudah berpindah dari satu moda transportasi ke moda lainnya.

Untuk membangun dua rute baru tersebut, Pramono membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta melalui skema pembiayaan kreatif atau creative financing karena jalur itu berpotensi menarik minat investor.

"Saya yakin pasti ini, karena menjadi trayek yang padat, banyak orang yang bersedia dan mau," kata Pramono.