Setelah Membunuh Istri, N Sampaikan Kalimat Begini kepada Anaknya, Sadis!

jpnn.com - Polisi mengungkap motif suami membunuh istri di Tanjungpinang yang bikin heboh.

Menurut Direktur Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Kepulauan Riau (Ditreskrimum Polda Kepri) Kombes Ronni Bonic, motif pelaku adalah sakit hati.

"Pelaku ini sakit hati karena sering dihina istrinya, dibilang gendutlah, jeleklah, sehingga dia marah dan ambil balok kayu memukul bagian kepala istrinya," ujar Ronni di Mapolda Kepri, Batam, Kamis (26/2/2026).

Perwira menengah Polri itu menyebut pembunuhan disertai perencanaan itu dilakukan oleh pria berinisial N (67), sedangkan korban adalah istrinya bernama Harsalena (56) pada Rabu (25/2) malam, di Perumahan Bintan Permata Indah, Jalan Ganet, Kota Tanjungpinang.

Kasus itu ditangani oleh Polresta Tanjungpinang, namun tim dari Ditreskrimum Polda juga turun ke lokasi guna memonitor kasus tersebut.

Pelaku N merupakan residivis dengan kasus serupa baru bebas dari Lapas Tanjungpinang pada Agustus 2025.

"Kejadian pembunuhan ini disertai perencanaan, pelakunya adalah suaminya sendiri yang baru keluar dari tahanan lapas karena kasus yang sama pembunuhan juga,” ujarnya.

Ronni menyebut pelaku tidak hanya memukul kepala istrinya dengan balok kayu hingga tewas, tetapi juga memotong tubuh korban menggunakan golok.