Setelah Menang DA7, Tasya Hadirkan Teman Jadi Nyaman

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi dangdut muda berbakat Tasya DA7, siap meramaikan industri musik dengan merilis single terbaru yang berjudul Teman Jadi Nyaman.

Lagu tersebut menjadi langkah awal dirinya dalam perjalanan profesional di dunia tarik suara setelah berhasil keluar sebagai Pemenang Dangdut Academy 7 (DA7) Indosiar mewakili daerah Tangerang Selatan.

Single Teman Jadi Nyaman merupakan karya dari Adibal Sahrul, yang secara khusus diberikan kepada Tasya DA7 sebagai bentuk apresiasi atas kemenangannya di ajang DA7, sekaligus menjadi lagu resmi perdana setelah kompetisi berakhir.

Remaja kelahiran 10 Februari 2010 itu melewati proses rekaman lagu dengan lancar dibantu oleh Adibal.

Hal tersebut memperlihatkan keseriusan dan dedikasi Tasya DA7 dalam menggarap karya perdana.

Bersama dengan label rekaman 3D Entertainment dan Stream Entertainment sebagai management artisnya, Tasya DA7 merilis music video Teman Jadi Nyaman pada 20 Januari 2026.

Sementara itu, single Teman Jadi Nyaman bisa didengarkan di seluruh digital streaming platform, mulai 22 Januari 2026.

Proses shooting video musik juga menjadi pengalaman baru yang berkesan bagi Tasya DA7.