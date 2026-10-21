Setelah Mendengarkan Pidato, Para PPPK Meneken Dokumen Penting, Alhamdulillah

jpnn.com - BENGKAYANG – Para PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat, diingatkan untuk tidak memanipulasi presensi maupun laporan hasil kerja.

Demikian dikatakan Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis di hadapan para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah tersebut.

Sebastinus juga meminta para PPPK agar menjalankan tugas dengan disiplin dan integritas untuk menjaga kualitas pelayanan publik.

“Pelaksanaan tugas tidak cukup hanya dengan memenuhi kewajiban kehadiran, tetapi juga harus dibuktikan melalui kinerja nyata dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,” kata Sebastianus Darwis saat pembinaan PPPK di Aula Rangkaya, Kantor Bupati Bengkayang, Rabu (21/10).

Dia menegaskan bahwa status sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) harus disertai tanggung jawab untuk bekerja secara profesional, kompeten, dan berorientasi pada hasil.

Karena itu, setiap PPPK diminta mematuhi ketentuan jam kerja, melakukan presensi sesuai aturan, serta menyelesaikan pekerjaan berdasarkan target yang telah ditetapkan.

"Kedisiplinan dan integritas menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas pemerintahan," ujarnya.

Bupati juga meminta PPPK menjaga netralitas ASN, menghindari penyalahgunaan kewenangan, serta menerapkan nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.