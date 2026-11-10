Setelah Mengajukan Pengunduran Diri, Gibran Masih Terlihat Dampingi Prabowo
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih tetap terlihat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pemberian Gelar Pahlawan di Istana Negara, para Selasa (10/11).
Kehadiran Gibran tersebut disorot sebab dirinya dikabarkan telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden.
Dalam kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden, Gibran terlihat bersama Prabowo berjalan dari ruang khusus menuju tempat acara.
Keduanya mengenakan setelan jas hitam, kemeja putih, dasi biru, dan peci hitam.
Gibran lalu berdiri sebaris dengan para menteri termasuk Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, hingga Ketua MPR Ahmad Muzani.
Kehadiran Gibran bersama Prabowo menunjukkan bahwa dirinya masih menjalankan agenda kenegaraan sebagai Wakil Presiden di tengah dinamika terkait pengunduran dirinya.
Adapun, Prabowo memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada 19 tokoh yang dinilai memiliki jasa dan pengabdian besar bagi bangsa dan negara. (dit/jpnn)
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih tetap terlihat mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda pemberian Gelar Pahlawan di Istana Negara
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi
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